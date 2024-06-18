У Ростовській області РФ після атаки горять резервуари з нафтопродуктами

У місті Азов Ростовської області РФ, за даними влади, внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами.﻿﻿ Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, повідомляє Українська правда.

"В Азові внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню" , – йдеться в повідомленні.

Пізніше в МНС РФ повідомили, що палає 5 000 кубічних метрів нафтопродуктів.

"До місця направлено пожежний поїзд. У гасінні задіяні 73 фахівці та 21 одиниця техніки. Постраждалих немає" , − ідеться в повідомленні.