У Ростовській області РФ після атаки горять резервуари з нафтопродуктами
У місті Азов Ростовської області РФ, за даними влади, внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, повідомляє Українська правда.
"В Азові внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню", – йдеться в повідомленні.
Пізніше в МНС РФ повідомили, що палає 5 000 кубічних метрів нафтопродуктів.
"До місця направлено пожежний поїзд. У гасінні задіяні 73 фахівці та 21 одиниця техніки. Постраждалих немає", − ідеться в повідомленні.