Суд у РФ засудив українку до 12 років за антивоєнну акцію – ЗМІ

Другий Західний окружний військовий суд у Москві засудив українку Христину Любашенко до 12 років ув'язнення за антивоєнний запис і гімн України, які лунали з вікна квартири, а також запуск повітряних кульок із біло-синьо-білим прапором, повідомляє Українська правда.

Як пише "Медіазона", 17 червня суд засудив 35-річну українку до 12 років ув'язнення, визнавши її винною в поширенні "фейків" про війну та участі в терористичній організації.

Прокурор вимагав для Любашенко ще більше – 15 років ув'язнення, причому цей термін він просив з урахуванням пом'якшувальних обставин: раніше не судима, має малих дітей, хвору матір і дідуся. Водночас адвокат просила суд закрити справу через відсутність ознак складу злочину.

За версією слідства, 8 травня 2023 року українка поставила колонки на вікно знімної квартири в підмосковному місті Долгопрудному і гучно ввімкнула запис з антивоєнною промовою та гімном України; це силовики визнали розповсюдженням "фейків" про армію (пункти "б", "д" частини 2 статті 207.3 КК).

Того ж дня Любашенко на таксі поїхала на Воробйові гори в Москві і запустила в небо повітряні кульки з прив'язаним до них біло-синьо-білим прапором. Запуск кульок слідство розцінило як участь у терористичній організації (частина 2 статті 205.5 КК): біло-синьо-білий прапор використовують багато російських антивоєнних активістів, але силовики вважають його прапором легіону "Свобода Росії".

Розгляд справи Любашенко тривав лише два дні.

Адвокат українки Людмила Посмітна розповіла, що сталося з її підзахисною. Христина Любашенко жила в Києві з хворою на рак матір'ю, дідусем із деменцією і двома дочками. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну сім'я втекла до Швейцарії й отримала там притулок. Але грошей на життя їм ледь вистачало.

Одного разу Любашенко познайомилася із сусідом на ім'я Віталій Юрченко, який, за словами адвоката, "видавав себе за біженця з України". Той попросив жінку поїхати в Москву і за гроші провести там "мирну акцію проти війни": запустити в небо жовто-сині кульки.

Саме Юрченко, каже захист, купив Любашенко квиток в один кінець і зняв квартиру в Долгопрудному. Він же, за словами адвоката, ретельно контролював пересування жінки і давав їй доручення.

Любашенко прибула в Москву 5 травня 2023 року. Після цього Юрченко зажадав від неї виставити з вікна квартири колонки з антивоєнною промовою. Любашенко каже, що спочатку не хотіла цього робити, але знайомий почав погрожувати, що повідомить в органи опіки про дочок, яких вона залишила у Швейцарії, і їх заберуть у дитячий будинок. За словами захисниці, листування, під час якого Юрченко шантажував жінку, є в матеріалах справи.

Українка була змушена погодитися. 8 травня вона виставила на вікні колонки із записами проти війни, а потім поїхала на Воробйові гори запускати кульки. До кульок, за задумом організатора, мав бути прикріплений біло-синьо-білий прапор, який той назвав "прапором миру". Любашенко запустила білі кульки зі шматком тканини, і її відразу ж затримали.

У суді допитали оперативника з Центру з протидії екстремізму, який затримував Любашенко. За словами поліцейського, він заздалегідь отримав від керівництва інформацію, що "якась особа влаштовуватиме протестну акцію" в Москві. Незрозуміло, підкреслює захисниця, яким чином силовики заздалегідь дізналися точне місце і час акції, при цьому оперативник запевняв, що на Воробйових горах вони помітили Любашенко випадково.