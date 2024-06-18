Десятки військових КНДР зайшли на територію Південної Кореї: лунали постріли

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї.﻿ Про це пише південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що близько 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні, у вівторок знову ненадовго перейшли на територію Південної Кореї, а потім повернулися на свій бік після попереджувальних пострілів з боку Південної Кореї.

Це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня.

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону, після чого не спостерігалося ніякої незвичайної активності.

Представник Об’єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

Порушення кордону сталося на тлі того, що з квітня Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.