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Курс валют НБУ на 18 червня

Курс валют НБУ на 18 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 18 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 червня впав на 40.6485 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 43.5366 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 51.4773 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав до 45.5547 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 9.9846 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.648 500 --0.0005
EUR Євро 43.536 600 +0.0584
GBP Фунт стерлінгів 51.477 300 --0.1754
CHF Швейцарський франк 45.554 700 --0.0032
PLN Польський злотий 9.984 600 +0.0375

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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