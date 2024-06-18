Курс валют НБУ на 18 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 18 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 червня впав на 40.6485 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 43.5366 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 51.4773 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав до 45.5547 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 9.9846 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.648 500 EUR Євро 43.536 600 GBP Фунт стерлінгів 51.477 300 CHF Швейцарський франк 45.554 700 PLN Польський злотий 9.984 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.