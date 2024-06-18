Курс валют НБУ на 18 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 18 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 17 червня впав на 40.6485 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 43.5366 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 51.4773 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав до 45.5547 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 9.9846 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.648 500
|EUR
|Євро
|43.536 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.477 300
|CHF
|Швейцарський франк
|45.554 700
|PLN
|Польський злотий
|9.984 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.