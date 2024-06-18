ВМС: Росія вивела вивела у Чорне й Азовське моря 4 носія "Калібрів"

У Чорному й Азовському морях сьогодні вранці, 18 червня, фіксується перебування чотирьох кораблів-носіїв крилатих ракет типу "Калібр", які РФ вивела на бойове чергування, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові зазначили, що загальний залп даного корабельного угруповання в акваторії двох морів ворога може скласти 28 ракет "Калібр".

За даними ВМС ЗСУ станом на шосту ранку фіксується:

в Чорному морі - 1 корабель противника, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет,

в Азовському морі - 6 кораблів окупантів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет,

в Середземному морі - 1 корабель РФ, що також є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 12 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)" , - розповіли у ВМС.

Нагадаємо, раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю розповів, що третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені. Він додав, що деякі з цих суден знищують вже після ремонту.

Також представник ВМС в розмові з виданням назвав причину, чому Росія перевела частину кораблів у Азовське море.

Крім того, Плетенчук пояснив і велику паузу у використанні окупантами ракет "Калібр" - за його словами, вона пов'язана зі швидким переміщенням військово-морської бази в Новоросійськ. А самі ж ракети та системи заряджання залишалися в тимчасово окупованому Криму.