До рекрутингових центрів уже звернулися 7,4 тисячі людей – представник Міноборони

За 4 місяці роботи до рекрутингових центрів Міністерства оборони звернулися 7,4 тисячі людей, серед них понад 200 − вже у військовій формі, повідомив уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.﻿, повідомляє Українська правда.

Зараз в Україні працюють 25 центрів МОУ в 23 населених пунктах. В них людей консультують, організовують співбесіди з рекрутерами військових частин і супроводжують на всіх етапах вступу на службу.

"Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів УП, що з 12 лютого 2024-го – дня відкриття першого рекрутингового центру у Львові по 14 червня до таких установ звернулися 7,4 тисячі громадян, 2 тисячі з яких наразі в процесі пошуку вакансій у підрозділах. Понад 200 людей – вже у військовій формі. Тобто за 4 місяці лише 2,7% з тих, хто звернувся до рекрутингових структур міністерства, пройшли цей шлях до кінця" , – йдеться в публікації.

Міноборони також співпрацює з онлайн-платформами для розміщення вакансій у підрозділах, зокрема Lobby X, Wor﻿k.ua, OLX.ua.

Під час спілкування з виданням Бежевець сказав, що наразі надійшло понад 200 тисяч заповнених анкет на розміщені в інтернеті вакансії у війську, яких загалом близько 15 тисяч.