ППО вночі збила всі 10 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 18 червня російські війська атакували Україну десятьма безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила всі "Шахеди", які запустили окупанти.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запустили безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "Шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях", – йдеться в повідомленні.