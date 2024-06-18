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ППО вночі збила всі 10 безпілотників Shahed – Повітряні сили

ППО вночі збила всі 10 безпілотників Shahed – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 18 червня російські війська атакували Україну десятьма безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила всі "Шахеди", які запустили окупанти.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "Шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях", – йдеться в повідомленні.

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