ППО вночі збила всі 10 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 18 червня російські війська атакували Україну десятьма безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила всі "Шахеди", які запустили окупанти.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).