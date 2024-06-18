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Сили оборони ліквідували 1230 російських окупантів та 16 танків

Сили оборони ліквідували 1230 російських окупантів та 16 танків
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 528 620 окупантів, 1230 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 18 червня склали:

  • особового складу – близько 528 620 (+1230) осіб,
  • танків – 7974 (+16) од,
  • бойових броньованих машин – 15307 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13959 (+32) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засоби ППО – 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),
  • крилаті ракети – 2297 (+1),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,
  • спеціальна техніка – 2344 (+7).

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