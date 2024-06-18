Сили оборони ліквідували 1230 російських окупантів та 16 танків
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 528 620 окупантів, 1230 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 18 червня склали:
- особового складу – близько 528 620 (+1230) осіб,
- танків – 7974 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 15307 (+20) од,
- артилерійських систем – 13959 (+32) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО – 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),
- крилаті ракети – 2297 (+1),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,
- спеціальна техніка – 2344 (+7).