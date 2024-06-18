ISW: Путін готує наступників режиму з числа своїх родичів та дітей чиновників

Російський диктатор Володимир Путін намагається підготувати ймовірних наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 17 червня диктатор звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова. Взамін Путін замінив їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову та Павла Фрадкова, а також першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Анна Цівільова є двоюрідною племінницею Путіна, дружиною нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова та головою ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді Росії у 2019 році.

Павло Фрадков - син колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росимущество) з 2012 по 2015 рік, а також у Департаменті загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ Росії з 2005 по 2012 рік.

Леонід Горнін обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів з 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 по 2011 рік.

"Призначення Цівільової, Фрадкова та Горніна підтримують нещодавні зусилля Путіна презентувати своїх родичів та дітей інших високопосадовців громадськості РФ. Крім того, диктатор намагається призначити економічних радників у Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу" , - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня. Таким чином, Путін, імовірно, намагався представити своїх дітей та дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, щоб створити умови для їхнього обіймання високих та впливових посад у російському уряді.

Крім того, в Інституті вивчення війни зазначили, що Путін також все частіше призначає економістів на керівні посади у Міноборони Росії. Зокрема, 12 травня він замінив міністра оборони Сергія Шойгу на економіста за фахом, колишнього першого віце-прем'єра Андрія Білоусова.

Також наприкінці травня Путін замінив колишнього заступника міністра оборони Юрія Садовенка на колишнього заступника міністра економіки і аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.

"Ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, та економістів для покращення оборонно-промислової бази Росії. Диктатор також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців" , - констатують в Інституті вивчення війни.

Мирні ініціативи Путіна

Проведення у Швейцарії Глобального саміту миру відчутно налякало Володимира Путіна. Напередодні зустрічі, диктатор висунув низку власних ініціатив з припинення війни в Україні.

Аналітики ISW переконані, що диктатор не зацікавлений у мирних переговорах, а його "мирні ініціативи" та потяг до діалогу, покликані схилити Захід до поступок, які порушать суверенітет України.

Візити Путіна до КНДР та В'єтнаму

Найближчим часом Володимир Путін планує відвідати з офіційним візитом Північну Корею. Цей візит покликаний посилити військову співпрацю між країнами та вирішити ресурсні та логістичні проблеми армії РФ.

Сполучені Штати Америки та Південна Корея стурбовані таким розвитком подій.

Крім того, диктатор планує відвідати В'єтнам. У США різко відреагували на такі плани очільника Кремля.