У Держдепі США розкритикували так званий "мирний план" Путіна щодо України

У Державному департаменті Сполучених Штатів розкритикували так званий "мирний план" лідера РФ Владіміра Путіна, відзначивши неготовність РФ до серйозних дискусій щодо миру в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це під час брифінгу сказав речник американського Держдепу Метью Міллер.

Представник зовнішньополітичного відомства США назвав заяву господаря Кремля "черговою максималістською заявою", в якій той закликав Україну віддати ще більше своєї суверенної території, ніж та, що наразі окупована Росією.

"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду" – зазначив Міллер.

Він зауважив, що РФ не готова до будь-яких серйозних, добросовісних розмов.

"Дії Росії роблять це особливо очевидним, оскільки вона продовжує свої бомбардування критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей", – вказав Міллер.

У п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.