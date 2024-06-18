На Львівщині побили працівника ТЦК, його госпіталізували

17 червня у місті Яворів Львівської області напали на працівника ТЦК, коли він супроводжував військовозобов’язаного на проходження ВЛК. Його вдарили важким тупим предметом по голові, внаслідок чого того було госпіталізовано, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Львівського обласного ТЦК у Facebook.

У відомстві розповіли, що солдат Юрій наприкінці березня 2022 року отримав травми під час виконання обов’язків на лінії фронту в Миколаївській області. У нього осколкові поранення, опіки обличчя та часткова втрата слуху. Через це військового перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова.

"17 червня 2024 року він, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали та вдарили важким тупим предметом по голові" , — йдеться у повідомленні.

Як зазначаться, військовий отримав закриту черепно-мозкову травму, зараз він у лікарні.

"Закрита черепно-мозкова травма — такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію сьогодні. Цю травму він отримав при виконанні своїх службових обов’язків у місті Яворів. У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни. У червні 2024 року він постраждав уже від своїх, українців, земляків" , — зазначили в ТЦК.

Як повiдомлялось, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки через численні скандали розглядає можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів