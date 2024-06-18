Білий дім: Україна має виграти війну, щоб вступити до НАТО

Для вступу в НАТО Україна має виграти війну проти РФ. США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці зможуть це зробити, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу Білого дому в Х.

"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну" , - сказав Кірбі.

Він також зауважив, що після закінчення війни в України "однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу".

За словами Кірбі, Джо Байден "вірить у те, що НАТО це майбутнє України".

"Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу" , - додав він.

Кірбі наголосив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням "усього необхідного".

"Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО - це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти" , - підсумував він.

Україна в НАТО

Через сім місяців після повномасштабного вторгнення РФ Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО. Водночас у заявці йшлося, що Київ хоче прискореної процедури вступу до альянсу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначав, що Київ уже готується до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

Зі свого боку віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина заявляла, що проти офіційного запрошення Києва до альянсу виступають Вашингтон і Берлін.