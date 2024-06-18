В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви

В Україну з офіційним візитом 18 червня прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Кондратюк зустріла Чміліте-Нільсен на київському вокзалі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – зазначила Кондратюк на своїй Facebook-сторінці.

"Рада повернутися до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", – написала литовська спікерка у соцмережі Х (Twitter).

Нагадаємо, наприкінці травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.

Того ж місяця стало відомо, що Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.