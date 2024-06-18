ПК "Південь": Росія атакувала південь України рактами та КАБами

Впродовж доби 17 червня ворог вчергове атакував південь України, здійснивши пуск балістичної й авіаційної ракети та завдавши авіаударів із використанням КАБів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило повітряне командування "Південь".

Повідомляється, що зранку понеділка ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно "Іскандер-М"), а проти ночі випустив по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, на Херсонському напрямку було зафіксовано авіаудари противника із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Також за минулу добу протиповітряною обороною півдня України на Херсонщині знищено два ударні безпілотники "Ланцет".