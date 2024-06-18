У Держенергонагляді відповіли, чи можливе нове зростання тарифів на електроенергію

Нового підвищення тарифів на світло найближчим часом не буде. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі, доведеться залучати інші джерела фінансування, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови Державної інспекції енергетичного нагляду (Держенергонагляд) України Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

Як розповів Слободян, кошти від підвищення тарифу на світло будуть спрямовані, в першу чергу, на відновлення об'єктів державної генерації. Наразі ці кошти не надходили, оскільки перші платіжки з новими тарифами споживачі отримуватимуть на початку липня.

"Разом з тим уникнути цього підвищення тарифів не було можливості....Ці підвищення, якщо ми пам'ятаємо, там озвучувалися досить суттєво вищі параметри. Орієнтувалися на ринкову вартість електроенергії - 7 грн 50 коп., але прийшли до такої компромісної величини в 4 грн 32 коп.", - додав він.

Чи можливе нове підвищення

Слободян додав, що нового підвищення тарифів найближчим часом не буде. Новий тариф зафіксований до 30 квітня 2025 року і переглядати його не планують.

"Якщо будуть нові якісь пошкодження, то все-таки будемо залучати інші джерела фінансування, головним чином - міжнародну допомогу", - пояснив він.

Підвищення тарифу на світло

На тлі посилення масованих обстрілів Російської Федерації, а також ударів по енергетичній інфраструктурі України, питання підвищення тарифів вийшло на порядок денний.

З 1 червня для споживачів почав діяти новий тариф на світло, а саме 4,32 гривні за кіловат. Ціна на світло підвищилась на 60%.