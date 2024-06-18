Українцям відключатимуть світло щонайменше дві наступні зими - експерт

Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла, повідомляє Київ24.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Стан енергетичної системи України наразі - 3 з 12. Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б 2-3 блоки, це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не знадобилися б. Або знадобилися б дуже рідко" , - зауважує він.

Харченко пояснив, що без допомоги ЗАЕС, дві зими в українців гарантовано діятимуть обмеження.