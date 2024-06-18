На саміті НАТО не визначать дату вступу України – Столтенберг

Під час саміту НАТО у Вашингтоні не буде "жодних дат" щодо членства України в Альянсі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Голос Америки.

"Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України, і про те, що Україна стане членом Альянсу" , - пояснив Столтенберг.

За його словами, це питання має бути "узгоджене серед союзників".

На уточнювальне питання від журналістки, чи бойові дії є перешкодою для вступу України в альянс, генсек НАТО відповів, що "союзники не мають визначення конкретних перешкод".

"Також тому, що ми маємо певну дилему. Важко запросити Україну, поки триває війна. З іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримає стимул продовжувати конфлікт" , - заявив він.

Виступаючи у понеділок, 17 червня, у Вашингтоні очільник Північноатлантичного альянсу зазначив, що союзники по НАТО активно працюють над тим, щоб Україна відповідала стандартам Альянсу, а постачання західної зброї переводить українську армію в "оперативну сумісність" з військами НАТО.

"Ми будемо зближати Україну з альянсом, допомагаючи їй відповідати всім стандартам НАТО, бути дедалі більш оперативно сумісними з НАТО, скасувавши вимоги до Плану дій щодо членства, а також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО-Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час" , - розповів Столтенберг.

За його словами, якщо Україну підготувати зараз, вона дуже швидко може набути членство в НАТО, коли буде згода всіх країн-членів.

"Ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоби вони змогли стати членами альянсу одразу, щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками, – тоді для нас не залишиться перешкод, щоби просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко" , - пояснив Столтенберг.

Генсек НАТО також пояснив своє очікування перед самітом НАТО, що запланований на наступний місяць у Вашингтоні. Столтенберг сподівається, що Альянс перейме на себе координацію оборонної допомоги Україні. Наразі лідерство у так званому "форматі Рамштайн" здійснюють Сполучені Штати.