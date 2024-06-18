Rheinmetall передасть Україні танк, здатний збивати ракети та дрони

Німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні гібриди танків Leopard та ППО Skyranger –Frankenstein, здатний збивати ворожі ракети та безпілотники, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє The Telegraph.

"Новий танк протиповітряної оборони Frankenstein, призначений для збивання російських безпілотників і ракет, буде поставлений в Україну провідною німецькою збройовою компанією.

Rheinmetall оголосила, що встановить свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1, створивши нову машину для посилення обороноздатності України".

Керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард розповів, що є багато бойових танків Leopard 1, на шасі яких вони можуть встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм.

Rheinmetall лише нещодавно розробила Skyranger із датчиками з 360-градусним оглядом поля бою, здатними боротися з безпілотниками.

Бернхард заявив про це під час нещодавнього відкриття надсекретного цеху Rheinmetall на заході Україні, де компанія ремонтує німецькі танки, які були пошкоджені на фронті.

Ремонтуючи машини в Україні, компанія сподівається скоротити час, необхідний для повернення танків у стрій.

Спочатку на заводі ремонтуватимуть лише бронемашини Marder та стару версію танка Leopard. Але компанія заявила, що хоче ремонтувати і більш сучасні танки "Leopard-2" всередині України.

"Ми плануємо працювати в Україні в довгостроковій перспективі. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо його - ми показуємо, що будемо тут постійно і підтримуватимемо Україну".