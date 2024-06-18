Туреччина допомогла РФ запобігти ще одному теракту після "Крокусу" – ЗМІ

Терористична організація ІДІЛ планувала другий напад в торговельному центрі після першого нападу на концертний зал “Крокус Сіті Хол” у Москві. Турецька розвідка запобігла цьому, повідомивши Москву про підготовку теракту. Про це пише турецьке видання Hürriyet, повідомляє Укрінформ.

"Терористична організація планувала другий напад після першого нападу на концертний зал. Його збиралися здійснити в людному торговому центрі. Турецька розвідка запобігла цій другій великій атаці, зв’язавшись з Москвою" , - повідомляє видання.

Вказується, що стосовно нападу на "Крокус Сіті Хол" було встановлено, що двоє нападників-таджиків, які вчинили теракт у Москві, проживали там тривалий час і на короткий час виїжджали до Туреччини з метою продовження терміну проживання. Вони також були причетні до нападу на церкву Святої Марії в Стамбулі.