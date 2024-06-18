У NovaPay тепер можна отримати гроші за оренду паїв

NovaPay почав співпрацю з аграрними компаніями. Тепер власники земельних угідь, які здають свої паї в оренду цим компаніям, можуть отримати виплати за допомогою NovaPay, повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні, кожен орендодавець самостійно обирає, у який спосіб отримати кошти: через зарахування на картку NovaPay, на карту іншого банку або готівкою в одному з 3500 відділень Нової пошти.