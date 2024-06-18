Німеччина створює підрозділ для боротьби з російською пропагандою
Німеччина створила спеціальну робочу групу для протидії кампаніям з дезінформації, які покликані підірвати демократію та посіяти розбрат у суспільстві, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зі створенням нового підрозділу правляча коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, у якій Кремль виділено як головну загрозу її безпеці.
Робоча група, створена за спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції, розпочне свою роботу з 10 спеціалізованими аналітиками, а кількість працівників планується подвоїти до 20, які відповідають за моніторинг та аналіз.
Основну увагу буде приділено виявленню та викриттю дезінформаційних операцій у соціальних мережах, у тому числі тих, які, ймовірно, спонсоруються Кремлем. Одним із прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, в результаті якої, за даними уряду Німеччини, за кілька тижнів було опубліковано понад мільйон постів на X із десятків тисяч фейкових акаунтів.
Інша мета полягає в тому, щоб попередити та знешкодити кампанії до того, як вони почнуться. Ця тактика відома як "попереднє викриття".
Війна Путіна
"Війна президента Росії Володимира Путіна також спрямована проти нас", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.
За її словами, Путін хоче зруйнувати мирний порядок у Європі, а разом із ним і якнайбільше ліберальних демократій.
"У нього також є вкрай праві та вкрай ліві поплічники у наших парламентах, які індивідуально переймають його пропаганду", - сказала вона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 червня вперше особисто виступив у німецькому Бундестазі. Дві проросійські партії влаштували демарш, не з'явившись до зали. Від фракції правопопулісткою "Альтернативи для Німеччини" (АдГ) були лічені депутати, від помірковано лівої Спілки Сари Вагенкнехт (ССВ) нікого.