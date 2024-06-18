Зеленський подякував Варфоломію за приєднання до комюніке Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який приєднався до комюніке Саміту миру і нагадав, що документ залишається відкритим для підписання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у X.

"Я вдячний Вселенському патріархату за приєднання до комюніке Глобального саміту миру...

Україна та всі українці вдячні його всесвятості Варфоломію І за його молитви та постійну увагу до нашої країни та народу".

Зеленський нагадав, що документ залишається відкритим для підписання.

Він висловив впевненність у тому, що до нього приєднається ще більше країн та міжнародних організацій:

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб згуртувати світ навколо мети справедливого миру для України, який ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві".

Що передувало: Раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія та Руанда таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 77.

Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

Спершу повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації.