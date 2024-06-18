Угорщина вже не проти призначення Рютте генсеком НАТО – ЗМІ

Угорщина припинила виступати проти кандидатури прем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО. Про це з посиланням на свої джерела пишуть нідерландські медіа – NOS та RTL, повідомляє Європейська правда.

За інформацією ЗМІ, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не повторив свою вимогу вибачень від Рютте за його критику угорського уряду.

Вибачення було однією з двох умов, висунутих Будапештом для затвердження Рютте наступником Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Інша – гарантія того, щоб в Угорщини було право відмовитися від планів НАТО щодо допомоги Україні, – була виконана минулого тижня Столтенбергом.

Провідні держави НАТО на чолі зі Сполученими Штатами наполягають на тому, щоб до саміту у Вашингтоні наступного місяця досягти домовленості про нового генсека Альянсу.

НАТО ухвалює рішення консенсусом, тому будь-якому кандидату на посаду очільника Альянсу потрібна підтримка всіх 32 країн-членів.

На посаду генсека НАТО також претендував президент Румунії Клаус Йоганніс. З моменту оголошення своєї кандидатури в березні Йоганнісу вдалося заручитися підтримкою лише однієї країни – Угорщини.