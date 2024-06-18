ЗМІ: Італія може передати Україні ракети Storm Shadow

Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє італійська газета Fatto Quotidiano.

Дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно потрапити на російську землю, повідомили виданню авторитетні джерела. знайомі із ситуацією.

Ракети Storm Shadow

Ракети Storm Shadow – це далекобійні, малопомітні, авіаційні крилаті ракети класу "повітря-земля", розроблені спільними зусиллями Франції та Великобританії. Французькі аналоги звуться Scalp.

Ось деякі з ключових характеристик ракет Storm Shadow:

Дальність: Понад 560 кілометрів, що дозволяє їм вражати цілі далеко поза ворожою ППО.

Висока точність: Оснащена сучасною системою TERCOM (Terrain Contour Matching) та GPS-навігацією, що забезпечує високу точність ураження.

Мала помітність: Мала радіолокаційна видимість ускладнює їх виявлення ворожими радарами.

Гнучкість: можуть бути запрограмовані на атаку різних цілей, включаючи бункери, системи ППО та мости.

Storm Shadow знаходяться на озброєнні Королівських ВПС Великобританії та ВПС Франції з 2003 року.

2023 року Великобританія передала партію ракет Storm Shadow Україні. Франція передала ракети Scalp. Передача цих ракет в Україні значно посилила її можливості щодо протистояння російській агресії.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Італія планує передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMP/T.