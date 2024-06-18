Британська розвідка: Російські війська, ймовірно, взяли під контроль Новоолександрівку
Російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання Сил оборони на сході, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.
"Російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. У цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року", - розповідає Міноборони Британії.
Зазначається, що окупація Новоолександрівки дозволить ворогу наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.
Розвідка додає, що ймовірно село Воздвиженка стане наступною метою Росії, яка планує перерізати дорогу і порушити українську логістику.
Ситуація на фронті
За словами головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, ворог намагається розширити географію бойових дій, оскільки розуміє, що поставка озброєння, а також винищувачів F-16 зіграють на користь України.
Як пише Генеральний штаб ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок, на фронті зафіксовано 33 бойових зіткнення. Терористи намагаються просунутись до мікрорайону Новий міста Часів Яр.