Ставлення поляків до українських біженців погіршилося – дослідження

У Польщі зростає кількість людей, які негативно ставляться до біженців із України. Про це пише видання Rzeczpospolitа, спираючись на останнє дослідження "Громадське сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави", проведеним під керівництвом доктора Роберта Станішевського з Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії у Варшаві, повідомляє Радіо Свобода.

Дослідження показало, що зменшення прихильності до українців поширилося на всі сфери життя, навіть на надання притулку в Польщі. Також прихильність поляків знизилася і до мігрантів.

На думку дослідника, число тих, хто негативно ставиться до українських військових біженців, зростає через, як зазначили респонденти, "претензійну позицію", зокрема, йдеться про бажання українців мати такі ж права, що і поляки, у сфері соціальних виплат тощо.

"Що нас справді здивувало в цьому опитуванні, то це значне падіння з усіх питань, окрім шкільного навчання для українських дітей, яке залишається стабільно високим. Можливість ходити до школи підтримують 82% респондентів" , – сказав Роберт Станішевський виданню.

Водночас на запитання "За якою основною навчальною програмою повинні навчатися діти біженців з України, яких приймають до польських шкіл?" половина респондентів відповіла, що за польською, а 40% висловилися за нову програму, яка буде узгодженою між Польщею та Україною.

Згідно з новим дослідженням, також зменшилася група людей, які переконані у необхідності допомоги Україні.

Лише 31% опитаних Станішевським вважають, що Польща повинна обов’язково допомогти Україні (у січні 2023 року так вважали 62% поляків). Що "скоріше повинна допомагати", вважає 43% респондентів. Проти допомоги виступає 19%.

72% опитаних вважають, що, попри українську війну з Росією, Польща має в першу чергу дбати про власні інтереси, передусім, це стосується експорту продовольства. Протилежну думку висловило 15% респондентів.

Зараз лише 17% поляків згодні прийняти біженців з України з можливістю поселення (понад рік тому так вважали 37%). 61% хочуть, щоб вони повернулися до своєї країни після війни, пише Rzeczpospolitа.

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