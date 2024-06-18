У Москві суд заочно засудив нардепа Гончаренка на 10 років

2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка до десяти років позбавлення волі, повідомляє Медиазона.

Згідно з вироком, перші три роки він має провести у в'язниці, решту сім років — у колонії загального режиму. Окрім того, депутату заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.

Гончаренка визнали винним у поширенні військових "фейків" за мотивами політичної ненависті (пункт "д" частини 2 статті 207.3 КК), виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2 КК) та розпалювання ненависті з загрозою насильства (пункт "а" частини 2). Що саме спричинило кримінальне переслідування українського депутата, невідомо.

Олексій Гончаренко – депутат Верховної Ради України від партії "Європейська Солідарність". До Євромайдану він був членом проросійської Партії регіонів. 1 березня 2015 року Гончаренко приїжджав до Москви для участі у ході пам'яті Бориса Нємцова. Там його затримали, проте згодом відпустили.