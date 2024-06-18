У застосунок "Резерв+" додали функцію виправлення даних – Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася функція дистанційного виправлення даних. Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Армія Інформ.

За її словами, перший випадок — це коли громадянин України є військовослужбовцем, але досі перебуває на обліку.

"Військовослужбовці, які бачать, що вони досі на обліку, тобто вони занесені як військовозобов’язані, подають електронний запит, уточнюють, що вони вже є військовослужбовцями і цей статус ТЦК та СП виправляє через запит у відповідній військовій частині про факт прийняття людиною обов’язку щодо військової служби. Тож, щоб не робити додаткові візити військовослужбовцям, яким незручно це робити, тому що вони на фронті, ми зробили цю можливість онлайн" , — зазначила вона.

Другий випадок, як акцентує Катерина Черногоренко, для тих військовослужбовців, хто отримав у застосунку "Резерв+" сповіщення "Дані не знайдено".