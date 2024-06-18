Зеленський підписав закон про збільшення виплат при ДТП: подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Документ замінить закон, який діяв з 2005 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проект закону №8300.

Закон передбачає суттєве збільшення виплат при ДТП, що може викликати подорожчання вартості полісів "автоцивілки".

Що передбачає закон

На даний час ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, - 160 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 800 тисяч гривень на одну страхову подію.

З 1 січня 2025 року ліміти становитимуть 500 тисяч гривень на потерпілого (5 млн гривень на одне ДТП) та 250 тисяч на майно (1,25 млн гривень на ДТП).

З 1 січня 2026 року (але не раніше скасування воєнного стану) суми щодо шкоди життю та здоров'ю збільшуються до 1 млн гривень на потерпілого та 20 млн гривень на страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, - до 2 млн гривень на один страховий випадок.

Крім того, упродовж чотирьох років після року вступу України до ЄС поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до 52 млн гривень на одну особу та 258 млн гривень на один страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, - до 52 млн гривень на один страховий випадок.

Вартість полісів атоцивілки

Підвищення лімітів вплине на ціну полісів автоцивілки, але поки що невідомо, оскільки закон передбачає вільне ціноутворення замість встановлення цін від Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Страхові компанії отримають право самостійно встановлювати ціни на кожен страховий продукт та для кожного клієнта індивідуально.

За словами начальника юридичного управління МТСБУ Романа Роменського, вільне ціноутворення розширить вибір для страхувальників та стимулюватиме компанії створювати оптимальні продукти під кожного клієнта.

Інші норми закону

Новий закон:

запроваджує швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (до 90 днів);

розширює застосування європротоколу - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;

запроваджує порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу.

Відзначимо, що підвищення сум відшкодування при ДТП раніше призводило до того, що вартість полісів автоцивілки зростала. У 2022 році Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що призвело до зростання цін.