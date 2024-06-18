Додаткові 1,5 млрд доларів від США спрямують на енергетику та гуманітарні потреби

Додаткова допомога від США – 1,5 млрд доларів, буде спрямована через USAID та Державний департамент на ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарну допомогу для біженців та на підтримку сектору цивільної безпеки. Про це заявив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Укрінформ.

"Установчий Саміт миру, окрім політичних і дипломатичних результатів, про які я вже писав, приніс ще декілька приємних новин. Віцепрезидент США Камала Харріс, яка очолювала делегацію своєї країни на саміті, оголосила про надання Україні 1,5 млрд доларів, які будуть спрямовані через USAID та Державний департамент" , - йдеться у повідомленні.

Гетманцев зазначив, що основні кошти пакета будуть розподілені наступним чином: 500 млн доларів (на додачу до раніше анонсованих 324 млн доларів) підуть на ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури, 379 млн доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу для біженців, ВПО та постраждалих громад.

Ще 300 млн доларів буде спрямовано на підтримку сектору цивільної безпеки: закупівля та постачання обладнання для прикордонної служби та правоохоронних органів.