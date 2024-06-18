Працівники ДБР затримали сина начальника одного із відділень Вінницького ТЦК, який обіцяв за 20 тисяч доларів оформити місцевому мешканцю пакет документів для виїзду за кордон, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДБР.

Повідомляється, що чоловік обіцяв, що його батько за 20 тисяч доларів підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України. Зловмисник пропонував подібну "послугу" й іншим особам.

Правоохоронці затримали сина посадовця 14 червня під час отримання 15 тисяч доларів. Як зазначають у ДБР, раніше він уже встиг отримати від "клієнта" 5 тисяч доларів.

Зокрема, під час обшуків у нього виявили та вилучили пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку та готівку у різній валюті. Також обшуки провели проведені обшуки за місцем проживання в його батька.

Наразі сину посадовця повідомлено про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.