У Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка: нападника шукають

У Києві у Шевченківському районі невідомий підійшов до авто і вистрілив у чоловіка, який перебував у машині. Наразі правоохоронці вживають заходів, щоб затримати нападника, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила поліція Києва.

"До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала".

На місці події працюють всі служби.

Вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.