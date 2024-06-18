У Міноборони відповіли, коли буде завантажено дані про бронювання в Резерв+

Дані про бронювання військовозобов’язаних зʼявляться у додатку Резерв+ до кінця цього тижня, 22 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє її Facebook.

За її словами, поки дані не були внесені операторами ТЦК.

"Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в Резерв+", - зазначила вона.

Резерв+

У зв'язку з нещодавніми змінами до закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити кількома способами. Зокрема, це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного у мобільному додатку "Резерв+".

Крім того, відсьогодні "Резерв+" має QR-код, що позбавляє необхідності носити з собою паперовий військовий квиток.