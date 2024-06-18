У Дніпрі затримали групу паліїв автомобіля військових

У Дніпрі затримали чотирьох місцевих мешканців за підозрою в підпалі автомобіля військовослужбовців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генпрокурора, Нацпол, СБУ.

Дослівно ОГП:

"За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра чотирьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу".

За даними слідства, вночі 10 червня підозрювані, серед яких двоє неповнолітніх, підпалили автомобіль військового ЗСУ в одному із районів м. Дніпро.

Вогнем було пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло автомобіля. На місці злочину знайшли пляшки із залишками бензину.

Зловмисників затримали у місті Дніпро. Ними виявилися четверо місцевих жителів віком від 17 до 21 року.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину.

Нагадаємо:

За даними СБУ та поліції, російські спецслужби з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочують неповнолітніх за гроші палити зокрема автомобілі військовослужбовців ЗСУ.