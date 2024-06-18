Генштаб: Найбільше боїв з початку доби – на Покровському і Сіверському напрямках

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту досягла 56. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському і Сіверському напрямках, де загалом відбулися і тривають половина всіх штурмових дій цієї доби.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00 18 червня.

Від артилерійських ударів з території російської федерації й надалі потерпають прикордонні райони Сумської області. Сьогодні від терористичних артударів постраждали село Ободи – обстріл із напрямку Нового Путі (РФ) та село Могриця – з напрямку Горналь (РФ).

Також агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Так, уже сім російських КАБів завдавали руйнувань у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Стариця.

Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку зросла до чотирьох. Усі вони надалі тривають у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог вчиняв загалом шість штурмових дій. Російські атаки поблизу Степової Новоселівки, Піщаного й Берестового відбиті нашими захисниками. Триває бій біля Синьківки.На Лиманському напрямку загарбники сьогодні починали п’ять штурмових дій. На даний час боєзіткнення продовжуються у районах населених пунктів Греківка, Макіївка і Терни.

На Сіверському напрямку кількість боїв поблизу Верхньокам’янського, Роздолівки і Виїмки зросла до 13. Ворог отримав гідну відсіч, ситуація під контролем Сил оборони.Також противник виявляє активність на Краматорському напрямку, де починав безуспішні штурми в районах Григорівки та мікрорайону Новий. На локації Іванівського бій триває. Загалом на напрямку обліковано п’ять бойових зіткнень.

Найбільше боїв від початку доби відбувалося на Покровському напрямку, де російські окупанти 15 разів намагалися покращити своє положення. Наразі тривають шість боїв у районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського. Відбито штурми біля Калинового і Новоселівки Першої. Ситуація під контролем наших захисників.

На Курахівському напрямку триває відбиття двох атак загарбників у районі Красногорівки.На Времівському напрямку наші воїни дають відсіч черговій штурмовій спробі ворога в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку, крім безуспішної наземної атаки біля Новоданилівки, противник завдав ударів трьома КАБами по району Воздвижівки.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.