Кулеба про повернення українців з-за кордону: Потрібні правильні інструменти

У питанні заохочення українців повертатися з-за кордону не можна «дотискати», а треба знаходити правильні інструменти і взаємодію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

"Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію. Тут (у питанні повернення українців, – ред.) не можна дотискати" , - зазначив Кулеба.

За його словами, спілкування з урядами країн, в яких зараз перебуває найбільше українців, свідчить, що, з одного боку, вони задоволені тим, що наші громадяни у них живуть, працюють і адаптуються в їхніх суспільствах, а з другого, вони хочуть нам допомогти повернути їх.

"Вони (уряди країн перебування українців, – ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас" , - зауважив очільник МЗС.

Він зазначив, що серед загальної кількості українців за кордоном є люди, які не мають куди повертатися, або не мають змоги це зробити через хвороби, необхідність догляду за близькими та інші подібні гострі гуманітарні питання.