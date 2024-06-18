Кулеба про повернення українців з-за кордону: Потрібні правильні інструменти
У питанні заохочення українців повертатися з-за кордону не можна «дотискати», а треба знаходити правильні інструменти і взаємодію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.
"Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію. Тут (у питанні повернення українців, – ред.) не можна дотискати", - зазначив Кулеба.
За його словами, спілкування з урядами країн, в яких зараз перебуває найбільше українців, свідчить, що, з одного боку, вони задоволені тим, що наші громадяни у них живуть, працюють і адаптуються в їхніх суспільствах, а з другого, вони хочуть нам допомогти повернути їх.
"Вони (уряди країн перебування українців, – ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", - зауважив очільник МЗС.
Він зазначив, що серед загальної кількості українців за кордоном є люди, які не мають куди повертатися, або не мають змоги це зробити через хвороби, необхідність догляду за близькими та інші подібні гострі гуманітарні питання.
"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", - вважає міністр.