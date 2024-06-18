Справа на 5 млрд грн: двох керівників IBOX банку взяв під варту

За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Державна податкова служба отримала 550 мільйонів гривень на виконання рішення Фонду гарантування вкладів про задоволення вимог восьмої черги кредиторів АТ "Айбокс Банк".

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, провели обшуки в офісах та відділеннях "Айбокс банку", днем раніше НБУ позбавив його ліцензії.

Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.