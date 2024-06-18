Politico: Ультраправі у Франції відмовилася поглиблювати співпрацю з Росією

Вкрай права французька партія "Національне об'єднання" непомітно видалила зі свого сайту пропозиції про поглиблення дипломатичних відносин із Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Також партія раніше пропонувала зупинити низку проєктів зі співпраці з Німеччиною і вийти з інтегрованого військового командування НАТО. Але це, як і плани щодо поглиблення співпраці з РФ, зникло з офіційного сайту "Національного об'єднання".

Журналісти пов'язують це з бажанням партії домогтися значних успіхів на виборах до парламенту Франції. Зазначається, що видалені з сайту партії пропозиції з'явилися під час президентської кампанії однієї з лідерок партії Марін Ле Пен у 2022 році.

"У маніфесті "Національне об'єднання" виступало за дистанціювання від Вашингтона, намагаючись взаємодіяти з Москвою", - пише Politico.

Тоді Ле Пен пропонувала шукати альянс із Росією з певних питань, таких як європейська безпека або боротьба з тероризмом.

Позиція партії щодо України

В останні місяці "Національне об'єднання" пом'якшило деякі зі своїх найбільш суперечливих позицій.

У березні депутати "Національних зборів" утрималися під час голосування з питання військової допомоги Україні, тоді як депутати від лівої партії "Нескорена Франція" проголосували проти.

Того ж місяця висхідна зірка і президент "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що Франції слід дочекатися закінчення війни в Україні, перш ніж покинути об'єднане командування військового альянсу. Барделла стане прем'єр-міністром, якщо "Національне об'єднання" переможе на парламентських виборах.

У своїй програмі на європейських виборах 2024 року партія заявила, що Росія порушила міжнародне право і провокувала перегляд міжнародного порядку.

Вибори у Франції

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту.

Причиною цього стала нищівна поразка його партії на виборах до Європарламенту. При цьому "Національне об'єднання" змогло домогтися більш значних результатів під час голосування.