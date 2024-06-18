В Раду вызвали генпрокурора из-за расследования касательно имущества его заместителя

Верховна Рада викликала до парламенту генерального прокурора Андрія Костіна для пояснень щодо майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, про що йшлося у розслідуванні журналістів "Схем".﻿﻿ З посиланням на народного депутата Ярослава Железняка, повідомляє Українська правда.

"Як і обіцяв - моя пропозиція пройшла голосування. Чекаємо пояснення Генпрокурора, як так його співробітники набувають успішно майно, доглядаючи за економікою!" , - заявив нардеп.

За його словами, "за" виклик генпрокурора проголосували 216 народних обранців. Костіна викликають на 19 червня на 12 годину.

У травні журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість.

У червні журналісти проєкту "Схем" з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.