ЗМІ: У РФ чоловік вистрілив у друга, щоб потрапити на війну в Україну

У Томській області Росії місцевий житель вистрілив у знайомого, щоб потрапити на війну в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє ТВ2.

Видання пише, що чоловік на ім'я Олексій Орлов випивав другого січня зі своїм знайомим, який прийшов до нього, щоб вирішити давній конфлікт. Проте друзі не змогли домовитись, але продовжили разом випивати. Під час застілля Орлов розповідав, що хоче вирушити воювати до України. Він двічі ходив у військкомат і намагався записатися добровольцем, але його не брали через відсутність місцевої прописки.

Друг сміявся з Орлова і став йому загрожувати. Тоді Орлов вирішив вистрілити в нього з мисливської рушниці. За це його засудили б, вже з колонії він зміг би укласти контракт з Міноборони.

Знайомий Орлова злякався, що його справді вб'ють і зміг відмахнутися від рушниці, що спрямована в голову. Орлов потрапив другові в ліве стегно, в суді він повністю зізнався у скоєному. За його словами, якби він був тверезим, то цілився б точніше. За словами товариша по чарці, після пострілу Орлов кинув рушницю на лежанку зі словами: "по-іншому ніяк, ти мій квиток на СВО".

Верхнекетський суд засудив Олексія Орлова до двох років умовно, врахувавши як пом'якшувальні обставини, що товариш по чарці сміявся над його бажанням піти воювати в Україну на боці Росії.