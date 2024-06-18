Нардепи дозволили громадам фінансувати підрозділи Сил оборони
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9559д, який дозволяє місцевим органам самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони на час дії воєнного стану. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.
За його словами, за відповідний законопроєкт проголосували 303 народних обранці.
Як зазначив народний депутат Роман Лозинський, відтепер місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів, і все те, що можна придбати на запит від військових частин.
"Крім того, за погодженням із Міноборони, місцеві ради, наприклад, у прифронтових чи прикордонних зонах зможуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд", - додав він.