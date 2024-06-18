Поранення казахського журналіста: прокуратура розслідує замах на вбивство

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста, громадянина Казахстану.

Про це повідомили﻿ в Офісі генерального прокурора.

Ім'я журналіста не повідомляють, але судячи з матеріалів справи, йдеться про Айдоса Садикова, про поранення якого писали﻿ медіа напередодні.

"За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік" , – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя.

"Потерпілий разом з дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані" , – зазначили в ОГП.

У прокуратурі додали, що правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника.