Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники відновили роботу поромної переправи, ураженої Силами оборони, повідомляє Укрінформ.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Так, я можу констатувати, що вона зараз працює. Ця поромна переправа активно використовується ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму" , - сказав Плетенчук.

Як повідомлялось, Сили оборони України успішно уразили Керченську поромну переправу російських окупантів у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 30 травня.