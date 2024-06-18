У NYT проаналізували, які озброєння потрібні Росії від Північної Кореї

Володимир Путін вирушив до Північної Кореї з дводенним візитом (18-19 червня), щоб зустрітися з одним із головних постачальників зброї для війни проти України. Оскільки війна затяглася, Росія гостро потребує звичайних озброєнь, у тому числі артилерійських снарядів, які може надати Північна Корея. Про це пише Лара Джейкс, закордонний кореспондент The New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Сполучені Штати вперше звинуватили Північну Корею у продажу артилерії Росії ще у вересні 2022 року, через сім місяців після початку війни. Тоді Північна Корея заперечувала ці звинувачення.

Потім, у серпні минулого року, Білий дім попередив, що Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин ведуть переговори про постачання зброї, а у вересні Кім відвідав Путіна на сході Росії. Всього через кілька тижнів американські чиновники заявили, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів зі зброєю для використання у війні в Україні. До березня, як зазначають офіційні особи, Північна Корея відправила до Росії близько 7 тисяч контейнерів зі зброєю.

Міністр оборони Південної Кореї додав, що контейнери, були заповнені 152-міліметровими артилерійськими снарядами й можуть містити до трьох мільйонів снарядів. Або, якщо вони були заповнені 122-міліметровими ракетами, вони могли б вмістити понад півмільйона снарядів. Він також вважає, що вони могли б містити комбінацію обох видів зброї. За його останніми оцінками, кількість північнокорейських морських контейнерів, відправлених до Росії становить — 10 тисяч.

Крім того, у січні Білий дім заявив, що Росія почала запускати балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. Експерти з контролю над озброєннями заявили, що фрагменти балістичної ракети малої дальності Hwasong-11A були знайдені після російських авіаударів по українських містах протягом декількох місяців, в тому числі в Харкові в лютому.

Північна Корея може також постачати протитанкові ракети й переносні зенітно-ракетні комплекси, а також гвинтівки, гранатомети, міномети й снаряди, повідомили журналістам у листопаді південнокорейські військові чиновники.

Війна в Україні — це війна на виснаження, де Росія й Україна намагаються перевершити один одного в озброєнні, випускаючи тисячі артилерійських снарядів, ракет і реактивних снарядів щодня. Це означає, що всі боєприпаси, які надає Північна Корея, допомагають Росії зберігати перевагу над Україною. Ракети серії Hwasong-11A, зокрема, мають високий ступінь точності і їх важко збити, кажуть експерти.

Але принаймні частина іншої зброї вважається застарілою або з інших причин дещо неефективною. Минулої осені генерал Марк Міллі, на той час найвищий військовий посадовець США, сказав, що сумнівається у тому, що 152-міліметрові снаряди, надані Північною Кореєю, матимуть "вирішальний вплив на поле бою".