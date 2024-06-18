Шмигаль розповів про ситуацію в енергетиці

Ситуація з енергетикою в Україні залишається складною. Але уряд максимально докладає зусилля для того, щоб всі громадяни були зі світлом.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Шмигаль нагадав, що через складну ситуацію зі світлом генератори стали засобами найпершої потреби для людей та бізнесу.

"Згідно з роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться" , - сказав прем'єр.

Він також доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання. Це необхідно для того, щоб унеможливити подальші інформаційні маніпуляції та ІПСО.

Днями ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що в Україні власників генераторів будуть штрафувати за перевищення норм шуму. Однак ці дані не відповідають дійсності

Пізніше Міністерство охорони здоров'я нагадало, що у законі вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.