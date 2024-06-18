До 15 років тюрми засуджено зрадника, який "зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом - СБУ

До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який передавав окупантам дані про позиції ЗСУ під Бахмутом. З посиланням на пресслужбу СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік передавав окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 2023 року. Війська РФ використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп.

Російського агента затримали під час контрдиверсійних заходів у травні 2023 року.

"Затриманим є мешканець Костянтинівки, який був дистанційно завербований кадровим співробітником російської спецслужби. Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, в якому регулярно видаляв листування. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову "винагороду", що мала надійти на його банківську картку" , - йдеться в повідомленні.

Агента було затримано, коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років тюрми.