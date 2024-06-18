ВСУ: Ворог нарощує атаки, щоб вийти на межі Луганщини

Війська РФ посилюють атаки, аби вийти на межі Луганщини, з наступним захопленням Борової. З посиланням на пресцентр 3 штурмової бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною - сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога . Найближче завдання окупантів - вийти до н. п. Чернещина - Первомайське, з наступним захопленням н.

Також зазначається, що проти підрозділів бригади - 3-та та 144-а дивізії 20-ї армії РФ. Ворог настає танковими полицями, приваблює значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК та спецназівців. Застосовує FPV, Каби та хімічну зброю.

"З травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 - це триста. На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи і роти особового складу. Їх стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили в кількості 250-400 солдатів. переважна кількість противника та відсутність резервів, бригада продовжує вже більше місяця утримувати певні рубежі" , - додають у 3 ЗШБр.

Раніше DeepState інформував, що війська РФ наростили ударний кулак для наступу на Борову.