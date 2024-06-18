Кабінет міністрів звільнив Мустафу Найєма

Кабінет міністрів на засіданні 18 червня звільнив голову Агентства відновлення Мустафу Найєма та двох його заступників: Андрія Івка та Валерію Іванову. Обов'язки голови агентства виконуватиме третій заступник Роман Комендант. З посиланням на пресслужбу уряду, повідомляє ЛігаБізнес.

"Кабінет міністрів України погодив рішення про моє звільнення за власним бажанням. Формальності дотримано. Дякую всім, хто допомагав і був поруч. Усій моїй команді, керівникам та працівникам Служб відновлення в областях" , – написав Найєм у Facebook після звільнення.

Найєм сам подав у відставку 10 червня, заявивши про постійну протидію і спротив.

Голова Агентства відновлення назвав кілька причин для своєї відставки: скорочення бюджетів на проєкти з відновлення та утримання доріг, "кошмарення" бюрократією з боку уряду, урізання зарплат для працівників.

Останньою краплею для Найєма стало те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не пустив його на конференцію з відновлення України у Берліні.

Найєм очолював Агентство відновлення з моменту його створення у 2023 році. Це агентство – колишній Укравтодор, до якого уряд приєднав Укрінфрапроект.

Перед цим із серпня 2021 року Найєм був заступником міністра інфраструктури.

У період з листопада 2019 року до квітня 2021 року він працював заступником гендиректора концерну Укроборонпром, поки його посаду не скоротили.

У 2014-2019 роках був депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, а раніше багато років працював журналістом.