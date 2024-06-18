Генштаб: Ворог намагається прорвати оборону на Покровському напрямку

Загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби досягла 76. Найбільша активність росіян спостерігається на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 16:00 18 червня, повідомляє Укрінформ.

На Харківському напрямку ворог починав штурмові дії п’ять разів, щоразу – в районі Вовчанська. Два бойові зіткнення тривають надалі. Агресор також б’є з літаків. Три удари російських керованих авіабомб припали на село Симинівка, а загалом противник застосував на цьому напрямку вже 10 КАБів.

На Куп’янському напрямку число бойових зіткнень зросло до восьми. Триває відбиття двох ворожих атак біля населених пунктів Степова, Новоселівка і Берестове. По Синьківці агресор завдав удару некерованими авіаракетами.

На Лиманському напрямку окупанти від початку доби вчиняли 10 наступальних дій. Наразі тривають чотири боєзіткнення. До попередніх локацій з активними боями додався Серебрянський ліс. Ситуація під контролем сил оборони.

На Сіверському напрямку число боїв за сьогодні залишилося на позначці 13.

На Краматорському напрямку продовжуються два боєзіткнення: це часівоярський мікрорайон Новий та Іванівське.

На Торецькому напрямку ворог штурмових дій наразі не вів, але по району міста Торецьк завдав авіаударів КАБом та НАРами.

Одразу 11 боїв тривають на Покровському напрямку, де російські окупанти не полишають намагань прорвати рубежі української оборони. Відбиття атак триває, зокрема, в районах Євгенівки, Калинового, Олександрополя і Сокола. Загальне число боєзіткнень з початку доби на напрямку – 25. Ситуація контрольована. Українські воїни нищать ворога. За сьогодні безповоротні втрати противника на Покровському напрямку вже перевищили 50 осіб, санітарних втрат росіян – 102. Також знищено один міномет, пошкоджено два танки окупантів.

На Курахівському напрямку відбивається третя за добу атака росіян у районі Красногорівки.

На Времівському напрямку наші воїни і надалі стоять на заваді штурмовим діям ворога в районі Урожайного. По Вугледару загарбники вдарили КАБом.

На Оріхівському напрямку другу з початку дня атаку ворог вчинив на Малу Токмачку – безуспішно.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.