У парламенті Швейцарії працюють над дозволом непрямих постачань зброї в Україну

Десять членів комітету з питань безпекової політики Національної ради Швейцарії - нижньої палати парламенту підтримали пропозицію, яка дозволить іншим країнам постачати швейцарську зброю в Україну. Про це пише Blick, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ще десять членів парламентського комітету не підтримали пропозицію схвалити зміни до швейцарського Закону про військові матеріали, які дозволять непрямі поставки зброї Україні, ще четверо парламентарів утрималися.

Вирішальним став голос голови комітету, представниці Соціал-демократичної партії Зайлер Граф. Вона заявила, що більшість членів комітету хочуть внести зміни до чинного закону, який перешкоджає реекспорту зброї в Україну.

Відповідний законопроєкт тепер мають розглянути у Національній раді Швейцарії. Якщо там знайдеться достатня кількість голосів для його підтримки, тоді документ передадуть на схвалення Раді кантонів - верхній палаті парламенту Швейцарії.

Якщо ж законопроєкт все ж схвалять, тоді таким країнам, як Німеччина, Данія та Іспанія, у майбутньому дозволять передавати Україні швейцарську зброю.

Раніше Швейцарія заборонила Німеччині, Іспанії та Данії відправляти в Україну зброю свого виробництва.

Як відомо, країна дотримується нейтралітету. Безстроковий нейтралітет Швейцарії був закріплений Паризьким договором у далекому 1815 році. Уряд країни дотримується юридичних зобов'язань, накладених на нейтральні держави Гаазькими конвенціями 1907 року.